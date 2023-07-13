Туристы в Ярославской области стали чаще оставаться на ночевку в регионе с начала года

По данным пресс-службы правительства региона, наибольшую динамику по количеству ночующих туристов продемонстрировали Брейтовский, Мышкинский и Некрасовский районы

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Число туристов в Ярославской области, останавливающихся с ночевкой в регионе, увеличилось в 2023 году: в первом полугодии в области остановилось более 676 тыс. гостей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительством области подведены итоги развития туристической сферы региона в первом полугодии этого года. По данным муниципальных образований, в первом полугодии с ночевкой в Ярославской области останавливались более 676 тыс. гостей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% - до 1,3 млн - увеличилось и само число ночевок, которые в общей сложности провели туристы в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, наибольшую динамику по количеству ночующих туристов продемонстрировали Брейтовский, Мышкинский и Некрасовский районы. При этом, в регионе до сих пор сохраняется проблема связанная с нехваткой мест размещения, отметил губернатор области Михаил Евраев, его слова приводятся в сообщении.

"Для решения этой проблемы мы участвуем в нацпроектах и госпрограммах, привлекаем инвесторов, предоставляем региональные меры поддержки. Одна из последних инициатив - 50% кешбэк на строительство гостиниц, музеев, кафе в тех районах региона, где сейчас этих объектов не хватает. У нас есть все возможности, чтобы рост турпотока продолжался и наращивал темпы", - рассказал он.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, увеличилось количество посещений объектов туристического показа в регионе, по итогам первого полугодия оно составило 2 млн 75 тыс. раз, что на 9% больше, чем за первые 6 месяцев 2022 года.

В пресс-службе также добавили, что в регионе функционирует нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы с участием министерств РФ, направленные на поддержку сферы туризма. В частности, представители турсферы могут получить льготные кредиты и обнуление НДС для гостиниц, также в области действует антикризисная программа Корпорации МСП.