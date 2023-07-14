13 июля, 21:09

Голливудские актеры начнут забастовку

AP Photo/ Chris Pizzello
© AP Photo/ Chris Pizzello

Среди причин забастовки в Гильдии киноактеров США назвали тот факт, что нынешняя стриминговая модель мешает получать прибыль от повторных показов фильмов, а также высокую инфляцию

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Голливудские актеры в полночь 14 июля (10:00 мск) начнут забастовку, не достигнув договоренности об увеличении выплат с крупными студиями и стриминговыми компаниями. Об этом сообщил в четверг глава комитета по переговорам Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) Данкан Крэбтри-Айрленд.

Читайте также
СМИ: Marvel Studios отложила съемки фильма "Громовержцы" из-за забастовки сценаристовРаботу над приквелом "Игры престолов" приостановили из-за забастовки сценаристовСъемки нового сезона "Очень странных дел" приостановили из-за забастовки сценаристов

По его словам, в ходе длившихся более месяца консультаций представители профсоюза пытались достичь новых договоренностей с Альянсом продюсеров кино и телевидения об увеличения выплат актерам. Прежние соглашения истекли 12 июля. "Нынешняя стриминговая модель мешает актерам получать прибыль от повторных показов фильмов, а высокая инфляция подорвала их возможности сводить концы с концами", - отметил Крэбтри-Айрленд.

"В связи с этим комитет профсоюза пришел к выводу, что члены SAG-AFTRA должны прекратить деятельность, пока не будет заключен справедливый контракт. Забастовка - это крайняя мера", - подчеркнул он, отметив, что она начнется с наступлением пятницы по времени западного побережья США.

Как поясняет газета The New York Times, в акции протеста примут участие порядка 160 тыс. актеров кино и телевидения. Телекомпания ABC ранее отмечала, что забастовка может "вывести из строя" работу Голливуда.

В прошлом месяце Гильдия киноактеров проголосовала за проведение забастовок в случае, если до конца месяца не удастся договориться с крупными студиями и стриминговыми компаниями о повышении зарплат. В пользу акций протеста проголосовали 98% из 65 тыс. членов гильдии. Более 11 тыс. сценаристов телевидения и кино продолжают шестинедельную забастовку, пытаясь договориться со стриминговыми платформами о повышении зарплат. Это привело к приостановке реализации множества кино- и телевизионных проектов. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация