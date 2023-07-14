Голливудские актеры начнут забастовку

Среди причин забастовки в Гильдии киноактеров США назвали тот факт, что нынешняя стриминговая модель мешает получать прибыль от повторных показов фильмов, а также высокую инфляцию

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Голливудские актеры в полночь 14 июля (10:00 мск) начнут забастовку, не достигнув договоренности об увеличении выплат с крупными студиями и стриминговыми компаниями. Об этом сообщил в четверг глава комитета по переговорам Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) Данкан Крэбтри-Айрленд.

По его словам, в ходе длившихся более месяца консультаций представители профсоюза пытались достичь новых договоренностей с Альянсом продюсеров кино и телевидения об увеличения выплат актерам. Прежние соглашения истекли 12 июля. "Нынешняя стриминговая модель мешает актерам получать прибыль от повторных показов фильмов, а высокая инфляция подорвала их возможности сводить концы с концами", - отметил Крэбтри-Айрленд.

"В связи с этим комитет профсоюза пришел к выводу, что члены SAG-AFTRA должны прекратить деятельность, пока не будет заключен справедливый контракт. Забастовка - это крайняя мера", - подчеркнул он, отметив, что она начнется с наступлением пятницы по времени западного побережья США.

Как поясняет газета The New York Times, в акции протеста примут участие порядка 160 тыс. актеров кино и телевидения. Телекомпания ABC ранее отмечала, что забастовка может "вывести из строя" работу Голливуда.

В прошлом месяце Гильдия киноактеров проголосовала за проведение забастовок в случае, если до конца месяца не удастся договориться с крупными студиями и стриминговыми компаниями о повышении зарплат. В пользу акций протеста проголосовали 98% из 65 тыс. членов гильдии. Более 11 тыс. сценаристов телевидения и кино продолжают шестинедельную забастовку, пытаясь договориться со стриминговыми платформами о повышении зарплат. Это привело к приостановке реализации множества кино- и телевизионных проектов.