Дума обсудит повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных

Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу обсудит во втором чтении законопроект, который в том числе повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.

Речь идет о законопроекте, который в первом чтении уточнял, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года, в первом чтении палата приняла его в январе.

Ко второму чтению к законопроекту поступило несколько существенных поправок. Так, в законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Поправка также увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. По действующим нормам, предельный возраст пребывания в резерве соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Законопроект предлагает установить, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев он составляет 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания - 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Законопроект также подразумевает переходный период до 1 января 2028 года с тем, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку. Так, граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, - до 52 лет. Соответственно, граждане, достигшие 50 лет в 2026 году, будут пребывать в запасе до 53 лет, а в 2024 году - до 54 лет. С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе (и соответственно, в мобилизационном людском резерве) до 55 лет. При этом уточняется, что граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас. Однако такие граждане могут по своему желанию подать заявления в военный комиссариат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста пребывания в нем.

Контракты о пребывании в резерве

Законопроект также предлагает изложить в новой редакции статью закона "О воинской обязанности и военной службе", которая касается особенностей заключения контракта о пребывании в резерве. Так, первый контракт о пребывании в резерве разрешается заключать гражданам РФ, не имеющим иностранного гражданства или вида на жительства, пребывающим в запасе и проходившим военную службу или завершившим обучение по программам военной подготовки. Согласно законопроекту, если такие граждане имеют воинские звания старших офицеров, то они смогут заключить такой контракт в возрасте до 62 лет (сегодня до 52 и до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве в возрасте до 57 лет (сегодня до 47 лет), а граждане, имеющие иные воинские звания - до 52 лет (сегодня - до 42 лет). Кроме того, законопроект также позволяет заключать первый контракт о пребывании в резерве гражданам, обладающим воинскими званиями высших офицеров в возрасте до 67 лет. Действующие сегодня нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом.

Кроме того, законопроект также позволяет заключить первый контракт о пребывании в резерве иностранным гражданам при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну. "Это позволит поступить в резерв гражданам, проживающим в Крыму, Севастополе и других субъектах РФ, и имеющим гражданство Украины, которое не прекращено по независящим от них причинам", - отмечается комитетом Госдумы в обосновании к поправке.

Помимо этого, документ также предлагает дополнить закон новой статьей, устанавливающей случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Так, пребывание гражданина в резерве приостанавливается на период его службы в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.