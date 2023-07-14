В Гидрометцентре заявили, что июнь установил сразу три мировых рекорда

Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, рекорды также уставлены по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню морского льда в Антарктиде. В ближайшие месяцы глобальных рекордов будет становиться только больше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завершившийся июнь на нашем земном шаре стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца", - сообщил он.

По словам Вильфанда, прошедший июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. До этого рекорд принадлежал 2019 году. "По оценкам, жара сохранится и в июле. Это еще традиционно и самый жаркий месяц", - отметил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что уровень морского льда в Антарктике оказался "беспрецедентно низким". "Арктический лед был немного ниже среднего, но там ничего особенного. Настороженность вызывает именно Антарктика", - сказал он.

Температура продолжит расти

Вильфанд рассказал, что глобальная температура будет активно расти в ближайшие месяцы, так как началось развитие Эль-Ниньо в Тихом океане, которое оказывает заметное влияние на мировой климат.

"В начале первого месяца лета наконец-то начал развиваться Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды сначала в восточно-экваториальных акваториях Тихого океана, в районе Перуанского течения, затем оно распространяется по всем экваториальным акваториям Мирового океана. Поэтому прогнозируется передача от океана в атмосферу огромного количества тепла в ближайшее полугодие. Начнется подпитка жары", - сказал он.

В настоящее время текущий год находится примерно на пятом месте среди самых теплых за всю историю. Но эти процессы приведут к тому, что он начнет продвигаться в рейтинге самых жарких. "Можно не сомневаться, что теперь 2023 год будет занимать все более высокие позиции с каждым месяцем. Пока рано говорить о том, станет ли он самым жарким за всю историю, но на пятом месте он явно не останется", - сказал метеоролог.

Кроме того, развитие Эль-Ниньо повлияет на рыболовство. "Как только повышается температура, начинается Эль-Ниньо, рыба в районе Перуанского течения, где ее невероятное множество, уходит. Она питается планктоном, который развивается в холодных водах. Там возникает огромная проблема", - сказал Вильфанд.

Рекордов будет больше

Метеоролог рассказал, что Эль-Ниньо впервые наблюдается за долгое время, хоть они и были жаркими. Высокую температуру тогда обусловливали парниковые газы. Теперь воздействие на климат увеличивается.

"Еще 20 лет назад, если развивалось Ля-Ниньо (холодный процесс в Тихом океане, противоположен Эль-Ниньо - прим. ТАСС), то температура заметно понижалась. Сейчас все иначе. Последние восемь лет были самыми жаркими, но три года наблюдалось Ля-Ниньо, то есть антропогенный фактор уже оказывает большее влияние, чем природный. Но в этом году ситуация редкая получается", - сказал он.

В 2023 году на климат будут воздействовать сразу и природный фактор, и антропогенный. Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) также отмечают исключительность этого года. "В докладе ВМО есть такая фраза - "мы находимся на неизведанной территории". Имеется в виду, что никогда не было такой ситуации, когда экстремальное потепление вызывает и антропогенный фактор, и Эль-Ниньо. По мере дальнейшего развития этого процесса будет фиксироваться все больше рекордов во второй половине 2023 года", - сообщил он.