Секретная служба США дважды обнаруживала марихуану на территории Белого дома в 2022 году

В связи с этими инцидентами никого не задержали, сообщили в спецслужбе

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США два раза обнаруживали и конфисковывали марихуану на территории Белого дома в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в спецслужбе.

"Небольшое количество марихуаны было обнаружено дважды в 2022 году (в июне и сентябре). Никто не был задержан в связи с этими инцидентами, поскольку вес конфискованной марихуаны не соответствовал законным условиям для предъявления федеральных обвинений или для уголовного преследования в связи с правонарушением в округе Колумбия <...>. Сотрудники [Секретной службы США] изъяли марихуану и уничтожили", - говорится в письменном сообщении, поступившем в ответ на запрос ТАСС.

Секретная служба завершила расследование обстоятельств обнаружения кокаина 2 июля в Западном крыле Белого дома, однако не смогла установить, чей он. По информации члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин, в список подозреваемых были включены примерно 500 человек.