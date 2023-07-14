ВОЗ сообщила о возможности подсластителя аспартам провоцировать рак

В организации отметили, что он безопасен в небольших дозах

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Популярный подсластитель аспартам может обладать канцерогенным эффектом, однако его суточное употребление в расчете 40 мг на 1 кг массы тела человека является допустимым. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по изучению рака (МАИР) и экспертного комитета по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Ссылаясь на "ограниченные доказательства" канцерогенности для человека, МАИР классифицировало аспартам как возможное канцерогенное вещество для человека", - отмечается в сообщении. В свою очередь экспертный комитет по пищевым добавкам ФАО "подтвердил допустимое ежедневное потребление [этого вещества из расчета] 40 мг на 1 кг массы тела". Обе структуры "провели независимые, но дополняющие друг друга исследования". В итоге МАИР классифицировало аспартам как "возможный канцероген для человека (группа 2B) на основании ограниченных данных о раке у человека, в частности о гепатоцеллюлярной карциноме, которая является разновидностью рака печени". Учитывались также "ограниченные данные о раке у экспериментальных животных и ограниченные данные о возможных механизмах возникновения рака".

В свою очередь экспертный комитет ФАО "пришел к выводу, что проанализированные данные не указывают на достаточные основания для изменения ранее установленного допустимого суточного потребления аспартама", составляющего от 0 до 40 мг на 1 кг массы тела. Таким образом, комитет "подтвердил, что человеку безопасно потреблять аспартам в этих пределах". "Например, учитывая, что в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, взрослому человеку массой тела 70 кг потребуется потреблять более 9-14 банок в день, чтобы превысить допустимую суточную норму потребления, при условии отсутствия потребления из других источников пищи", - говорится в сообщении.

Исследования будут продолжены

МАИР и ВОЗ сообщили, что продолжат "отслеживать новые данные и поощрять независимые исследовательские группы к проведению дальнейших исследований". "Оценки аспартама показали, что, хотя безопасность в обычно используемых дозах не вызывает серьезного беспокойства, было описано потенциальное воздействие, которое необходимо изучить в дополнительных и более качественных исследованиях", - заявил директор департамента питания и безопасности пищевых продуктов ВОЗ Франческо Бранка.

Аспартам - это искусственный (химический) подсластитель, широко используемый в различных продуктах питания и напитках с 1980-х, включая диетические напитки, жевательную резинку, желатин, мороженое, молочные продукты, такие как йогурт, сухие завтраки, зубная паста и лекарства, такие как леденцы от кашля и жевательные таблетки, витамины.