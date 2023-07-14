Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето

По словам научного руководителя Гидрометцентра, 16 июля в столице ожидается потепление до плюс 23-25 градусов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Потепление до плюс 23-26 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье. В начале следующей недели столбики термометров будут достигать отметки плюс 27-29 градусов. При этом существует вероятность очередного похолодания в середине недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москвичи смогут вздохнуть облегченно в воскресенье, так как вернется летняя погода. Температура будет близка к климатической норме. Днем воздух в Москве будет прогреваться до плюс 23-25 градусов, по области - до плюс 26 градусов. Местами небольшой дождь ожидается, но солнца будет уже гораздо больше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура повысится. В понедельник днем прогнозируется плюс 24-29 градусов, во вторник - плюс 24-27 градусов.

"Это не значит, что такая погода сохранится. Есть вероятность, что к середине недели будет очередное понижение температуры", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщал, что москвичи столкнулись с очень редким похолоданием, которое бывает в июле раз в 30-40 лет. Понижение температуры обусловили мощный полярный воздух и плотные облака, которые не пропускают солнечную энергию.