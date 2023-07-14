В Саратовской области планируют создать заказник для сохранения числа благородных оленей

Для расположения рассматривается территория общедоступного охотничьего угодья "Барсучий" в Лысогорском районе

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Заказник на площади около 10 тыс. га планируется создать в этом году в Лысогорском районе Саратовской области для сохранения и увеличения численности благородного оленя. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.

"В части описания границ мы сейчас рассматриваем в Лысогорском районе территорию общедоступного охотничьего угодья "Барсучий" площадью чуть больше 10 тыс. га. В этом году мы планируем его [заказник] создать. Ранее на этой территории обитал олень благородный, сейчас его количество там минимально", - сказал Гаврилов.

На территории, где планируется создавать заказник, благородного оленя вытеснил пятнистый олень, пояснил министр.

Обслуживание заказников

По словам Гаврилова, для увеличения численности благородного оленя в регионе планируется проводить специальные мероприятия: в частности, территория заказника будет охраняться от охотников, будет проводиться подкормка животных, мониторинг их состояния. Это войдет в число обязанностей сотрудников государственного учреждения "Управление охотничьими заказниками", которое создается в регионе.

Учреждение будет отвечать за все создаваемые в регионе заказники, отметил собеседник агентства. Сейчас в Саратовской области открыт один заказник - "Центральный", объединяющий территории в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Он создан в ноябре 2022 года, его площадь составляет порядка 30 тыс. га.

"Подведомственное учреждение будет наделено полномочиями по осуществлению надзора на территории. Кроме того, будут определены денежные средства, на которые будет приобретена высокопроходимая техника. Ведь помимо того, что территория уникальна, она еще и сложна в обслуживании: имеется много озер, рек, проток", - пояснил министр.

Он уточнил, что в этом году на работу учреждения заложили около 17 млн рублей из регионального бюджета. Деньги направят в том числе на закупку техники, кормов и объектов благоустройства. По мнению Гаврилова, создание подобного учреждения и его финансирование должно положительно отразиться на состоянии и численности животных в заказниках региона.