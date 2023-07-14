Во Владивостоке планируют построить девять школ до 2030 года

Учебные заведения разместят в быстрорастущих районах города

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Нехватка школ наблюдается в быстрорастущих районах Владивостока, где активно строится новое жилье. Для решения проблемы в городе планируется построить девять общеобразовательных учреждений, сообщил ТАСС первый заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриенко.

"В муниципальные школы Владивостока принимают всех детей, при возникновении каких-либо проблем ситуацию берет под контроль управление образования. Нехватка школ сегодня наблюдается в быстрорастущих районах, например, в Снеговой Пади. <…> Администрация Владивостока подготовила мастер-план города до 2030 года, который подразумевает строительство девяти школ в разных районах. Этот проект готовился, учитывая перспективу развития города в плане населения", - сообщил Дмитриенко.

Он уточнил, что в этом году в одном из стремительно развивающихся районов города начнут строить школу на 1,1 тыс. мест. Уже сегодня ведется активная работа и по привлечению педагогов в город, а также по повышению привлекательности профессии педагога. "Например, постепенно набирает обороты проект "Учитель для Владивостока", в рамках которого проходит информационная кампания для педагогов-соискателей. Учителям предлагают, например, полностью оплатить билет для переезда и трудоустройства в школы города, также возможно предоставление жилья и компенсации за съемное жилье, выплата подъемных и так далее", - добавил собеседник агентства.

С этого года во Владивостоке организован набор на целевое обучение. Уже подано 54 заявления от выпускников школ, которые смогут в дальнейшем работать в образовательных учреждениях города после окончания учебы в вузе.