В Москве ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.