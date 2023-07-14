В Гидрометцентре ожидают необычно продолжительный бархатный сезон на Черном море

Вода аномально прогрелась к середине июля, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Черное море аномально прогрелось к середине июля. В связи с этим предстоящий бархатный сезон ожидается необычно продолжительным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В 2023 году температура воды в Черном море очень высокая. Сейчас она составляет в Геленджике, Анапе, Сочи плюс 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура", - рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, высокая температура воды также может привести к раннему началу сезона смерчей. "Чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность таких сложных явлений. Пока что они возникают в течение 10-30 секунд, не выходят на берег. Но метеорологи за этой ситуацией очень пристально следят", - сказал он.