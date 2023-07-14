14 июля, 03:32

Смог и запах гари зафиксировали в Екатеринбурге из-за пожара в области

В селе Шайдуриха ранее произошел пожар на территории 4,1 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в городе смог, также в воздухе ощущается запах гари, передает в пятницу корр. ТАСС.

Ранее в Свердловской области в селе Шайдуриха из-за верхового лесного пожара огонь перешел на несколько строений. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. метров и ликвидировали открытое горение. При этом один человек погиб, еще двое пострадали, возбуждено два уголовных дела. По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.

По сведениям Минприроды региона, на четверг превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано. В селе Шайдуриха Свердловской области, где произошел крупный пожар, специалисты зафиксировали превышение ПДК оксида углерода в воздухе в 1,6 раза, добавили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По данным Уральского гидрометцентра, в регионе установилась облачная с прояснениями погода, сильный дождь и гроза. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 25 градусов, местами порывы ветра до 14 м/с. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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