На Сахалине планируют высадить более 21 млн деревьев за 6 лет

Мероприятия пройдут в рамках регионального эксперимента по нейтрализации парниковых газов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Соглашение по лесоклиматическому проекту, в рамках которого в центральной части Сахалина до конца 2028 года высадят 21 млн сеянцев лиственницы, подписали в пятницу в правительстве Сахалинской области. Высадка войдет в региональный эксперимент по нейтрализации парниковых газов, сообщили журналистам в островном департаменте информационной политики.

"Согласно документу, ООО "Ванинский центр лесоводства" на 6 тыс. га Поронайского лесничества (центральная часть Сахалина - прим. ТАСС) высадит (до 2028 года включительно - прим. ТАСС) более 21 млн сеянцев лиственницы. Компания уже много лет выращивает на своих площадях лесные культуры, занимается компенсационным лесовосстановлением на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - рассказали в департаменте.

Трехстороннее соглашение подписали Федеральное агентство лесного хозяйства, Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и компания-инвестор. Оно будет действовать 15 лет с возможностью последующего продления. "Задача лесоклиматического проекта - создать в регионе насаждения лиственницы, которые обеспечат поглощение парниковых газов", - приводятся слова руководителя Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Романа Остапенко.

По информации областных властей, проект оплачивает инвестор. Первые 100 га засадят сеянцами уже осенью этого года, работа начнется в сентябре. Для этого компания "Ванинский центр лесоводства" доставит на Сахалин первую партию однолетних и двухлетних лиственниц - 350 тыс. растений, выращенных с закрытой корневой системой. Высаживать молодые деревца будут на заболоченных территориях, свободных от леса - лиственница любит избыток влаги.

Об эксперименте по нейтрализации парниковых газов

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2022 года на территории островной области проводится эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. По некоторым оценкам, сахалинский лесоклиматический проект позволит нейтрализовать 3,1 млн тонн парниковых газов.

При стоимости 1 тыс. рублей за одну углеродную единицу капитализация проекта составит более 1 млрд рублей к 2062 году. Проект полностью соответствует критериям международных стандартов. Планируется его двойная аккредитация - на внутреннем и международном рынках (страны АТР).

"Это очень сложная и долгая работа, рассчитанная на 75 лет. Первые экономические результаты, связанные с продажей углеродных единиц, появятся через 4 года", - приводятся слова заместителя председателя областного правительства Вячеслава Аленькова.