Собянин: за 2,5 года в "Московской технической школе" прошли обучение 1,2 тыс. сотрудников

Наиболее востребованными курсами оказались "Машинное обучение", "Аддитивные технологии", "Теоретические основы фотоники"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы прошли обучение в "Московской технической школе". Об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Чтобы помочь промышленности решить этот вопрос, мы еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустили специальный проект "Московская техническая школа". <...> Проект оказался востребованным. За 2,5 года обучение "Московской технической школе" прошли более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что из наиболее востребованных курсов оказались: "Машинное обучение", "Аддитивные технологии", "Теоретические основы фотоники", "Управление процессами роботизации промышленного предприятия" и другие.

Кроме того, в этом году планируется открыть два новых направления - это "Химические технологии в производстве" и "Новые производственные технологии".

"Московская техническая школа" - проект правительства Москвы, созданный в 2021 году, целью которого является повышение квалификации столичных инженеров в работе с теми инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.