В Москве на ВДНХ создали сеть интерактивных помощников

Пользователи смогут увидеть выставочный комплекс с высоты птичьего полета, разобраться в устройстве павильонов и найти нужный на видовой панораме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сеть многофункциональных интерактивных помощников появилась в 38 павильонах ВДНХ в Москве. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

В рамках пилотного проекта на ВДНХ установили интерактивные мультимедийные стелы. Система интерактивной навигации построена по принципу дополненной реальности и работает в трех режимах. Так, пользователи смогут увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета в зависимости от своего местоположения, разобраться во внутреннем устройстве павильонов, а также найти среди них нужный на интерактивной видовой панораме. Также в павильоне можно будет узнать, какие мероприятия в нем проходят, и приобрести билеты в один клик. Кроме того, для гостей доступна опция "перемещения во времени". Она позволяет увидеть выставку в разное время суток и время года.

"Удобная и технологичная туристическая навигация - часть комфортной городской среды, которую создает правительство Москвы. Новая сеть интерактивных помощников на ВДНХ, туристический сервис Russpass показывают важность цифровизации решений в сфере туризма для Москвы. Такие проекты помогают объединять туристическую инфраструктуру в единую экосистему и дают больше возможностей для изучения столицы", - привели в тексте слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова.

Поясняется, что в настоящее время на ВДНХ уже установлено более 340 навигационных элементов. В их число вошли 22 информационные стелы, 4 цифровых и 7 навигационных экранов, 36 обзорных карт, 106 навигационных опор со стрелочными указателями, 120 карт-"пятиминуток", которые показывают, что именно находится в пяти минутах ходьбы, а также 58 стел с информацией о памятниках культуры, ландшафтных объектах, 98 информационных газонных табличек.

"ВДНХ - территория инноваций, здесь всегда были представлены важнейшие технологические разработки в разных отраслях, не только созвучные времени, но и опережающие его. Современная ВДНХ продолжает эту традицию. Интерактивная цифровая навигация поможет гостям с легкостью сориентироваться на нашей территории и спланировать свой досуг. Их установка является следующим этапом создания удобного пространства для гостей и дополнит существующую единую навигационную систему выставки", - процитировали в материале генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова.