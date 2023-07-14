В Москве на Южном речном вокзале выполнили более половины работ по монтажу павильонов

Специалисты выполнили утепление полов керамзитом и сделали полусухую стяжку и сейчас укладывают керамогранитную плитку

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Монтаж трех павильонов на набережной Южного речного вокзала в Москве завершили более чем на 50%. Два из них предназначены для посадки и высадки пассажиров, а еще в одном разместят диспетчерскую, об этом в пятницу сообщается на сайте мэра столицы.

"На набережной Южного речного вокзала проводится монтаж трех павильонов в рамках второго этапа благоустройства территории. <...> Сейчас завершено уже более половины работ. Всего предусмотрены четыре павильона. Один из них, установленный на первом этапе, уже используется для мероприятий по транспортной безопасности перед посадкой на суда", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что монтаж объектов начали с устройства железобетонного фундамента. Специалисты выполнили утепление полов керамзитом и сделали полусухую стяжку. В настоящее время во всех павильонах укладывают керамогранитную плитку.

"Крышу специалисты утеплили негорючей минеральной ватой, сделали цементно-песчаную стяжку и приступили к устройству мягкой кровли из инновационного гидроизоляционного материала. Особенность такого покрытия в том, что благодаря сварке горячим воздухом обеспечивается его абсолютная герметичность и прочность. Для того, чтобы на крыше не скапливалась вода, предусмотрен уклон к внутреннему водостоку. Водосточные воронки сделают с электрообогревом, а водосточные трубы разместят в теплой зоне, чтобы обеспечить отвод воды в холодное время года", - привели в тексте слова замруководителя Департамента капитального ремонта Москвы Михаила Никифорова.