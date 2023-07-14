Премией города Москвы в области туризма наградили 14 представителей туркомпаний

Среди них члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Церемония вручения премии города Москвы в области туризма прошла в ситуационном центре правительства российской столицы. Лауреатами стали 14 человек - в два раза больше, чем в прошлом году, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Туризм - один из драйверов развития экономики города, и профессионалы московской туриндустрии вносят огромный вклад в это движение вперед. Загрузка столичных отелей активно растет, обгоняя прошлогодние цифры, все больше туристов выбирают для отдыха российскую столицу. Такие результаты были бы невозможны без ежедневного труда туроператоров, экскурсоводов, сотрудников гостиниц и других мест туристического интереса. Премия в области туризма помогает подчеркнуть важность их заслуг", - приводятся слова председателя Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова.

Среди лауреатов номинации "Туризм" члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. За годы работы вице-президент Ассоциации и генеральный директор ООО "Гиды - переводчики - путешествия и туризм" Марина Крессова провела множество экскурсий и создала новые маршруты по Москве, а также организовала обучение для 800 гидов и экскурсоводов, работающих на популярных объектах столицы (парк "Зарядье", ВДНХ и другие). За развитие туристского потенциала города Москвы и организацию экскурсионных туров для детей школьного возраста премией награждена генеральный директор ООО "Компания "Виадук Тур" Лариса Федорова. За вклад в развитие внутреннего и въездного туризма, эффективное межрегиональное взаимодействие по организации экскурсионных туров в Москву премией награжден заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям ООО "ТТ-Трэвел" Александр Сирченко.

"Благодаря нашей совместной работе с органами власти Москвы и регионов десятки тысяч граждан России, в том числе дети, получили возможность путешествовать по стране и посетить столицу, насладиться ее красотами. За последние 20 лет она действительно преобразилась. Несмотря на пандемию, санкционные ограничения, туризм не только выстоял, но и при такой синергии бизнеса и власти продолжает развиваться", - отметил Александр Сирченко.

Также за многолетнюю плодотворную работу в гостиничном хозяйстве города Москвы, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания жителей и гостей столицы премии удостоен генеральный директор ООО "Азимут Хотелс Компани" Максим Бродовский.

Премия города Москвы ежегодно вручается в каждой отрасли, в том числе в области туризма. Впервые награждение состоялось в 2003 году. По итогам работы столичной туристической индустрии 2021 года премию получили семь человек. За все время в номинации "Туризм" победили более 140 специалистов. Размер премии в этом году составил один миллион рублей.