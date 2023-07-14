Украинский суд передал в управление заповедника "Каменец" храм УПЦ в Хмельницкой области

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что здание Крестовоздвиженской церкви передадут в управление заповедника 24 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суд на Украине удовлетворил иск заповедника "Каменец" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о передаче в его пользу здания Крестовоздвиженской церкви в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Решением от 13 июля 2023 года иск национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" к религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь" об освобождении и передаче объекта недвижимого имущества <…> удовлетворен", - написал он в Telegram-канале.

Ткаченко отметил, что здание Крестовоздвиженской церкви передадут в управление заповедника 24 июля.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против ее священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.