Госдума приняла закон о запрете смены пола

Запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. В первом чтении Дума приняла документ в июне, во втором - 13 июля. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Согласно закону, только на основании такого заключения будет разрешено вносить изменения в запись актов гражданского состояния. Соответствующие изменения также прописываются в законе "Об актах гражданского состояния". Документ также дополняет новую редакция закона о гражданстве РФ положением, согласно которому паспорт гражданина будет считаться недействительным через 90 дней после внесения таких изменений в запись актов гражданского состояния.

Вместе с тем Дума приняла постановление, подготовленное профильным комитетом по охране здоровья, с рекомендациями правительству РФ признать расстройства сексуального предпочтения, в том числе транссексуализм, трансвестизм и педофилию, болезнью. В документе также содержатся рекомендации кабмину ускорить подготовку перечня медицинских организаций, подведомственных Минздраву, которые будут вправе выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков определенному полу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Минздраву "обязательно надо будет отреагировать на данное предложение". <...> "Это обязательно должно быть обсуждено и затем уже найти свое отражение в изменении подзаконных актов", - добавил он.

Прекращение брака

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением, согласно которому основанием для прекращения брака будет считаться внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов. Изменения вносятся в ст. 16 кодекса, в которой перечислены основания для прекращения брака. Кроме того, документ дополняет кодекс нормами, согласно которым лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей. Как отмечал ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, если "кто-то в паре сменил пол, то им запрещено будет усыновлять детей".

Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, важных для граждан РФ. По его мнению, западные страны хотят навязать чуждые россиянам псевдоценности, однако такие планы "обречены на провал".