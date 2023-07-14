Минздрав отменит подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола

Статс-секретарь-заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай отметил внимательную работу над законопроектом, проработку большого массива медицинской информации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России отменит собственные подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола после того, как вступит в силу закон о запрете смены пола. Об этом в пятницу на пленарном заседании Госдумы сообщил статс-секретарь-заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев на заседании отметил просьбу председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о прекращении работы в момент принятия закона подзаконного акта Минздрава, "который сейчас регулирует процессы смены пола и так далее".

"Применительно к актам министерства здравоохранения, о которых сказал Бадма Николаевич [Башанкаев], хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем, соответствующие акты будут признаны утратившими силу", - сказал он.

Выступая, Салагай отметил внимательную работу над законопроектом, проработку большого массива медицинской информации. "[Было] учтено очень много профессиональных мнений. Работа была действительно очень высокопрофессиональной со стороны комитета", - добавил он.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Как отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты при принятии законопроекта проголосовали также за постановления палаты, в котором обращались к правительству "с предложением отменить ряд приказов Минздрава, которые основывались на ВОЗовских рекомендациях".