ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 77%

Показатель одобрения деятельности президента России составил 73,6%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 3 по 9 июля, снизился за последнюю неделю на 0,9 п.п. и составляет 77,2%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,2% респондентов (минус 0,9 п.п. за неделю)", - отмечается в исследовании. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 73,6% (минус 1,1 п.п. за неделю).

Деятельность правительства РФ одобряют 48,4% опрошенных (минус 1,4 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,2% респондентов (плюс 0,6 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,9% опрошенных (плюс 0,5 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5% (минус 1,0 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,5% (минус 2,0 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,1% (минус 2,0 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,2% (плюс 0,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,9% (минус 1,1 п.п.), КПРФ - 9,3% (минус 0,1 п.п.), ЛДПР - 9,8% (плюс 0,8 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,6% (минус 0,4 п.п.), "Новых людей" - 4,5% (плюс 0,4 п.п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.