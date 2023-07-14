В нем доступно более 70 образовательных программ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. сотрудников социальной сферы стали участниками образовательных программ Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы за его 15-летнюю историю. Об этом в пятницу сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Чтобы отвечать требованиям современной жизни и оказывать горожанам социальные услуги высокого уровня, специалистам необходимо профессиональное развитие. Благодаря активной работе команды Института дополнительного профессионального образования среди специалистов соцзащиты вырос интерес к повышению квалификации. В институте они получают необходимые знания о технологиях обслуживания, навыки ухода, оказания первой помощи и эффективной коммуникации. За 15 лет работы ИДПО участниками его образовательных программы по направлениям социальная работа, поддержка старшего поколения, семьи и детства, реабилитация и личная эффективность стали около 60 тыс. человек", - сказала она.

Ракова добавила, что в настоящее время в институте доступно более 70 образовательных программ. "И если пять лет назад дополнительное профессиональное образование в ИДПО получали около 4 тыс. человек в год, то сегодня эта цифра увеличилась в два раза - до более 8 тыс. в 2022 году. Причем 2 тыс. из них - соцработники", - сообщила заммэра.

По ее словам, доступны такие образовательные программы, как "Особенности работы с пожилыми людьми", "Практические социально-бытовые навыки по уходу на дому", "Оказание услуг ранней помощи", "Медиация в социальной сфере", "Организация сопровождения замещающей семьи", "Инклюзия как социальная технология в реабилитации", "Эффективная коммуникация" и "Управление в социальной сфере".

Программы института представлены в онлайн, офлайн и гибридном формате. Основа обучения - практикоориентированный подход. В симуляционных кабинетах, оснащенных манекенами и специализированным оборудованием, слушатели могут закрепить практические навыки, например, по оказанию первой помощи, кормлению и перемещению малоподвижного человека, организации в квартире комфортного и безопасного пространства. Также институт организует стажировки в социальных учреждениях Москвы.