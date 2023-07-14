В Московском зоопарке рассказали об адаптации спасенной от контрабандистов носухи

Сейчас сотрудники зоопарка помогают животному откормиться

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Самец носухи по кличке Снифф, спасенный от контрабандистов, адаптировался к жизни в Московском зоопарке. Он проживает в павильоне, где есть все необходимое, сообщила в пятницу пресс-служба зоопарка.

"В октябре в Московский зоопарк поступило обращение от правоохранительных органов <...> о том, что необходимо принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Они временно содержались в стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей. В числе спасенных животных был самец носухи по имени Снифф. Сейчас ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Он был весьма истощен и нервничал, что неудивительно", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в настоящее время сотрудники зоопарка помогают носухе откормиться, предлагая животному виноград, яблоки, бананы, овощи, морковь, кабачки, мясо и разнообразных насекомых. Снифф хорошо адаптировался и доверяет зоологам. В его распоряжении целый павильон, где есть мячики для игр, канаты и бревна.

"Сниффу не понадобилась серьезная ветеринарная помощь, однако много внимания пришлось уделить его шерсти - она была очень свалявшейся из-за замкнутого пространства, он почти не мог ухаживать за собой в таких условиях", - процитировали в материале генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

В пресс-службе рассказали, что Снифф пока один. Так как носухи социальные животные, им необходима компания, специалисты работают над этим вопросом.