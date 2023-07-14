Активисты "Московского долголетия" примут участие в шахматном турнире на ВДНХ

Состязаться будут 11 команд, возраст участников составляет от 55 до 85 лет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Соревнования в рамках ежегодного турнира "Игры долголетия" пройдут в шахматном клубе ВДНХ 19 июля. Состязаться будут 11 команд, возраст участников составляет от 55 до 85 лет, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"Всех шахматистов разделят на четыре группы. Состязание пройдет по круговой системе - на каждую партию будет отведено по пять минут. Команду-победителя определит сумма баллов, набранная игроками, назовут победителей и в индивидуальном зачете. Почетным гостем шахматного турнира станет арбитр, международный гроссмейстер и заслуженный тренер России Александр Злочевский", - говорится в сообщении.

Перед началом турнира гостей ждут на "Зарядке долголетия" - преподаватель проведет спортивный мастер-класс. Также оборудуют интерактивную зону, где они смогут познакомиться с правилами игры в шахматы или сыграть в партию с партнером.

"В проекте "Московское долголетие" можно научиться играть с нуля в любом возрасте. На занятиях о правилах игры рассказывают профессиональные педагоги, а более опытные участники всегда готовы составить пару в игре", - сказал замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.