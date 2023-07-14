В Туапсинском районе полностью восстановили электроснабжение после подтоплений

Организована работа 30 групп муниципальных образований по обследованию территорий и установлению ущерба

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Электроснабжение жителей Туапсинского района Краснодарского края, прерванное подтоплениями из-за дождей, полностью восстановлено, сообщили журналистам в краевом главке МЧС в пятницу.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме. Организована работа 30 групп муниципальных образований по обследованию территорий и установлению ущерба. Проводится мониторинг оперативной обстановки путем применения беспилотной авиации МЧС России", - говорится в сообщении.

С вечера вторника в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Накануне депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин сообщал, что почти 200 трансформаторных подстанций вышли из строя из-за непогоды, без электричества оставались почти 11 тыс. жителей.

Были подтоплены райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды четыре человека погибли, двое пропали без вести.