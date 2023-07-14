Премьер-министр РФ назвал его непревзойденным мастером академической акварельной живописи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного художника России Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его непревзойденное мастерство. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Один из самых ярких, талантливых, поистине народных художников, непревзойденный мастер академической акварельной живописи", - говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул способность художника передавать очарование русской природы, величие православных храмов, а также красоту и силу человеческого характера.

Глава правительства пожелал художнику новых творческих успехов, вдохновения и благополучия.

Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Отец - Николай Иванович Андрияка (1905-1977, заслуженный художник РСФСР). Мать - Этолия Рудольфовна (1926-2014, преподавательница немецкого языка, переводчица). С шести лет начал заниматься рисованием под руководством отца.

В 1976 году Сергей Андрияка завершил обучение в Московской средней художественной школе при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (МГХИ; ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств). В 1982 году окончил факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова (учился по специальности "станковая живопись" в мастерской профессора Виктора Цыплакова). Дипломная работа - историческая картина "На поле Куликовом. Вечная память".