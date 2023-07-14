В Москве открылась новая образовательная программа для врачей

Она посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новая образовательная программа для врачей общей практики открылась в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Кадровом центре Депздрава открылась новая образовательная программа для врачей общей практики. Она посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью - одной из главных причин инвалидности и смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если они выявлены на поздней стадии", - написал Собянин.

По его словам, обучение проходят порядка 2,5 тыс. врачей городских поликлиник. Новые знания позволят улучшить навыки в выявлении признаков сердечной недостаточности. Далее пациента будут сопровождать на каждом этапе.

В Москве создана целая система помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она включает амбулаторное, стационарное лечение, в том числе высокотехнологичную медпомощь, дополнительное лекарственное обеспечение, диспансерное наблюдение, напомнил мэр.

"Кадровый центр Депздрава Москвы не имеет аналогов в России и странах Восточной Европы. На площадке идет непрерывное профобразование по разным программам. Практические навыки медики отрабатывают на высокотехнологичном оборудовании", - подчеркнул Собянин.