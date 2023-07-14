Музей городского хозяйства проведет лекции и квесты на Московском урбанистическом форуме

Экскурсоводы музея с 1 августа по 10 сентября проведут 27 мероприятий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Музей городского хозяйства Москвы подготовил большую программу в рамках Московского урбанистического форума, которая пройдет в "Лужниках". Экскурсоводы музея с 1 августа по 10 сентября проведут 27 мероприятий, в том числе лекции, мастер-классы и квесты, сообщили в пятницу в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Посетители смогут узнать, как устроены городское хозяйство и работа коммунальных служб столицы. Для детей пройдут творческие занятия. В день открытия форума, 1 августа, гости послушают три лекции: "Анатомия города", "Жизнь в большом городе" и рассказ об экспозиции музея. Также пройдет мастер-класс для детей "Строим мой район", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 7 августа пройдет практическое занятие с использованием микроскопа "Путь воды. Из города в реки", тематическое занятие "Химия воды" и викторина с вопросами о свойствах воды. 9 августа специалисты музея проведут лекцию для всей семьи "Малые реки Москвы", предложат разгадать кроссворд "Речная азбука" и научат всех желающих изготавливать аппликации в виде рыбок. Квест "Загадки большого города" организуют 10 августа, также специалисты проведут игротеку для всей семьи "Москва. Как это устроено?".

"В тематический день пешеходной навигации 16 августа пройдут экскурсии "История развития системы пешеходной навигации" и "Да будет свет!" об истории городского освещения. В этот же день на мастер-классе детей научат делать бумажные фонарики. А 21 августа специалисты проведут лекции для всей семьи "Мосты Москвы" и "История уборочной техники". Маленькие гости смогут принять участие в мастер-классе по рисованию транспорта коммунальных служб города. 10 сентября состоится викторина для всей семьи о городском хозяйстве Москвы и мастер-класс для детей "Ящик инструментов" - ребята сделают из бумаги набор инструментов, который есть у каждой аварийной бригады городских служб", - отмечается на портале.