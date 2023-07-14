Толстой заявил, что закон о запрете смены пола не имеет обратной силы

Вице-спикер Госдумы пояснил, что у сменивших пол до вступления в силу закона права на усыновленных детей останутся, в том числе останется право на опекунство над ними

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола, принятый Госдумой в пятницу, обратной силы не имеет, он не коснется тех, кто успел сменить пол до вступления документа в силу. Это подчеркнул ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Обратной силы у нас закон не имеет. Все, что касается всех двух с лишним тысяч случаев, когда это было сделано, в соответствии с приказом Минздрава обратно не отзывают ничего. Если, допустим, человек, сменивший пол, вступил в брак, и его супруг считает это основанием для расторжения брака, то брак может быть расторгнут. Это не имеет отношения к закону, но это можно сделать по согласованию сторон, если человека ввели в заблуждение, например", - пояснил Толстой.

"Закон о запрете смены пола принят в третьем, окончательном чтении. Помимо того, что вводится запрет на любые медицинские манипуляции с этой целью, отныне запрещено усыновлять детей лицам, сменившим пол, а сам факт подобной трансформации одного из супругов является основанием для расторжения брака", - указал Толстой в Telegram-канале.

Он пояснил ТАСС, что у людей, сменивших пол до вступления в силу закона, права на усыновленных детей останутся, в том числе останется право на опекунство над ними.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. Новые нормы вступят в силу после опубликования.