Роструд втрое увеличил число профилактических мероприятий

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что профилактика стала ключевым инструментом в работе инспекций труда

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число профилактических мероприятий, которые Роструд провел в первом полугодии 2023 года, выросло в три раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роструда.

"Количество профилактических мероприятий, которые провел Роструд в первом полугодии этого года, в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с начала года инспекторы труда провели около 600 тыс. различных профмероприятий", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, профилактика стала ключевым инструментом в работе инспекций труда - она позволяет предотвратить нарушения трудового законодательства при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес.

"В арсенале инспектора сегодня сразу несколько профилактических инструментов: консультации, выдача предостережений, профвизиты. Они помогают действовать превентивно в вопросах соблюдения трудового законодательства, а также помогают устранить имеющиеся нарушения, не применяя при этом мер инспекторского реагирования", - рассказал он.

В ведомстве отметили, что одной из наиболее эффективных мер профилактики является профилактический визит, во время которого работодателям дают разъяснения по вопросам трудового законодательства. Как и в случае других профмероприятий по его итогам нет ни протоколов, ни штрафов. "Последнее время профвизиты становятся востребованы среди работодателей: все чаще они сами инициируют визит инспектора труда к себе на предприятие, чтобы узнать, все ли верно они делают и не допускают ли нарушений", - добавил Шкловец.