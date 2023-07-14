Большинство опрошенных американцев считают, что демократия в США не отражает их интересы

53% американцев на вопрос "Хорошо ли правительство представляет интересы таких людей, как вы?" ответили "представляет плохо"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Только один из 10 взрослых американцев считает, что демократия в Соединенных Штатах отражает интересы большинства граждан. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в пятницу опроса, проведенного Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений AP-NORC.

Согласно этим данным, только 10% опрошенных утверждают, что демократия в США выполняет свои функции "прекрасно или очень хорошо", в то время как 49% респондентов говорят, что она делает это "плохо или не очень хорошо", а 40% ответили, что она справляется "лишь частично".

При этом 53% американцев на вопрос "Хорошо ли правительство представляет интересы таких людей, как вы?" ответили "представляет плохо". Одновременно 35% сообщили, что их точка зрения "представлена достаточно хорошо", а 12% - "прекрасно или очень хорошо". Около 6 из 10 сторонников республиканской партии считают, что правительство плохо представляет интересы таких людей, как они, в то время как среди демократов этот показатель составил 4 из 10.

Примерно две трети взрослых американцев утверждают, что законы и политика США плохо отражают позицию граждан по самым разным вопросам: от экономики и государственных расходов до политики в отношении оружия, иммиграции и абортов. Более половины респондентов также сообщили, что они не удовлетворены политикой государства в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

При этом 53% американцев считают, что Конгресс США плохо справляется с отстаиванием демократических ценностей, в противовес 16% респондентов, которые утверждают обратное. 71% граждан полагает, что мнение большинства американцев должно стать приоритетным при обсуждении новых законов и выработке политического курса, однако только 48% из них утверждают, что на практике это действительно так.

В опросе приняли участие 1 220 респондентов старше 18 лет.