Таможня ФРГ не комментирует информацию о возврате россиянином конфискованного автомобиля

По данным Deutsche Welle, таможня ФРГ вернет Ивану Ковалю конфискованную машину с номером РФ

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Таможенное управление ФРГ не стало комментировать информацию в СМИ о том, что россиянин вернул себе автомобиль, конфискованный в Германии из-за санкций.

"Мы просим вашего понимания, что мы не можем комментировать конкретные отдельные случаи", - заявили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Таможенного управления ФРГ в ответ на соответствующий запрос.

Ранее медиакорпорация Deutsche Welle (DW признана в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на владельца автомобиля Ивана Коваля сообщила, что таможня ФРГ вернет ему конфискованную машину с номером РФ. По решению прокуратуры Гамбурга, где рассматривалось дело, как указывала DW, таможня вернет автомобиль, дело закрыто. Прокуратура Гамбурга пока не прокомментировала ТАСС данную информацию.

Посольство РФ в Германии ранее рекомендовало гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами. В заявлении говорилось, что посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, во внимание не принимаются, отметили в посольстве. Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит без должной реакции действия властей Берлина по изъятию частных автомобилей у российских граждан.

29 июня в ответ на запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Это может произойти на основании регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". Там прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. Германская таможня понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи.

До этого СМИ сообщали, что в Германии зафиксировано восемь случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами.