В регионах Западной Сибири на смену жаре придут грозы, ливни и шквалистые усиления ветра

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

БАРНАУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Аномально высокие показатели температуры в ряде регионов Западной Сибири сменятся на грозы, ливни и шквалистые усиления ветра. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"По информации синоптиков, в Алтайском крае днем 15 июля, сутки 16 июля ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с", - сообщает МЧС по региону.

В Омской области аномальная жара с рекордными температурами сменится в пятницу и субботу ливнями, грозами и крупным градом, сообщило региональное ГУ МЧС. Также ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Как уточнили в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха в ночь на субботу снизится до +12-17 градусов, днем будет до +24 градусов.

В Республике Хакасия синоптики продлили штормовое предупреждение, сообщает МЧС. Здесь с 15 по 17 июля ожидается усиление ветра до 25 м/с, сильные дожди. Такие же погодные показатели наблюдаются в Красноярском крае.

В Иркутской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, местами кратковременные дожди, утром 15 июля - туман. На территории Кузбасса на сутки 16 июля и ночь 17 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.

При этом показатели аномально жаркой погоды сохранятся в Новосибирской области. Здесь прогнозируется повышение температуры до +35 градусов. В Томской же области ожидаются дожди и усиление ветра до 23 м/с. В некоторых районах областей сохраняется наивысший класс пожароопасности.