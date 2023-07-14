Иван Краско перенес операцию

Актера планируют перевести из реанимации в палату, сообщил его сын Федор Краско

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, которого в четверг экстренно доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга, перенес операцию, его планируют в пятницу перевести из реанимации в палату, сообщил ТАСС сын актера Федор Краско.

"Сегодня его переводят из реанимации в палату, насколько я понял, операцию делали вчера около 15:00, детали и результаты ее мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

"Говорили, что это последствия инсульта, что нового не было", - добавил он, отвечая на вопрос о диагнозе, который поставили медики.

Как ранее рассказал агентству концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо, когда он находился на даче. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию. По словам Смородинова, ухудшение самочувствия актера могло быть связано с последствиями перенесенного инсульта.

В начале января Краско был госпитализирован с инсультом. В Елизаветинской больнице актер провел почти две недели.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре 2022-го года он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.