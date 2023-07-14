Россельхознадзор обеспокоен распространением борщевика

По данным ведомства, на конец июня 2023 года уже обнаружили 9,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, заросших растением

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен зарастанием, а также непринятием мер землепользователями по предотвращению распространения борщевика Сосновского в стране, сообщило ведомство.

"В 2022 году Россельхознадзором было выявлено 23,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, заросших борщевиком Сосновского. По состоянию на конец июня 2023 года уже обнаружено 9,8 тыс. га. Служба выражает обеспокоенность фактами зарастания, а также непринятием мер землепользователями по предотвращению распространения ядовитого сорняка", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает Россельхознадзор, законодательством предусмотрена обязанность собственников и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите территорий от зарастания борщевиком Сосновского. В случае обнаружения ядовитого сорняка граждане могут обратиться в органы местного самоуправления для его уничтожения. При его выявлении граждане также могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого земельного участка

"К нарушителям принимаются предусмотренные законодательством Российской Федерации меры, вплоть до изъятия сельхозучастка", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство также напомнило об опасности ядовитого сорняка для человека. Так, достаточно незначительного попадания сока растения на кожу, как под воздействием света на ней возникают сильные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. Также аэрозольные частицы могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода.