В Москве с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 10 спортивных объектов

Согласно утвержденному графику, до конца 2023 года предстоит сдать еще четыре сооружения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Москве за первое полугодие 2023 года введены в эксплуатацию 10 спортивно-рекреационных объектов общей площадью более 113 тыс. кв. м. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие доступной спортивной инфраструктуры находится в числе приоритетов столичных градостроителей и направлено на вовлечение москвичей в регулярные занятия физической культурой и спортом. С нуля возводятся многофункциональные центры и ФОКи, реконструируются сооружения советского наследия, в том числе построенные к Олимпиаде 1980 года, а также создаются новые проекты спортивных кластеров на реорганизуемых территориях города. По итогам шести месяцев в Москве введено в эксплуатацию десять объектов общей площадью более 113 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Заммэра Москвы подчеркнул, что годовой план по сдаче в эксплуатацию спортивных объектов выполнен более чем на 70%. Согласно утвержденному графику, до конца года предстоит сдать еще четыре сооружения.

"За счет средств городского бюджета построено пять спортивных объектов. <...> Инфраструктура спортивной школы "Спутник" в Зеленограде пополнилась современным футбольном полем с подогревом, трибунами и электронным табло. В Северном Бутове сдан двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Качаловский" общей площадью около 5,5 тыс. кв. м. Жителям района будут доступны взрослый и детский бассейны, универсальный игровой и тренажерный залы. Кроме того, заработал новый корпус с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени Гомельского на улице Лескова", - отметил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, оставшаяся половина введенных в эксплуатацию сооружений приходится на внебюджетные источники финансирования. "В числе сданных с начала года важных объектов - академия спорта "Динамо" у Петровского парка, <...> ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, <...> комплексы районного значения в Ясеневе, Новокосине и Ново-Переделкине", - уточнил он.