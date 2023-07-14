Казачий атаман заявил о переводе двух епархий Донбасса в прямое подчинение РПЦ

Речь идет о Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Донецкая и Мариупольская, а также Горловская и Славянская епархии приняты в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви. Об этом заявил в пятницу станичный атаман Всевеликого войска Донского Александр Ефременко, подававший соответствующее обращение в РПЦ.

"Рад сообщить вам, что наше прошение было услышано: Русская православная церковь приняла решение о регистрации Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий в РПЦ",- написал он в Telegram-канале.

Источник ТАСС в Русской православной церкви подтвердил эту информацию.

В новость внесена правка (12:06 мск) - передается с уточнением в заголовке и первом абзаце​​​​​​​.