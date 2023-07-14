В Воронеже в ночь на 15 июля может выпасть месячная норма осадков

Все службы переведены в режим повышенной готовности

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Сильные дожди пройдут в Воронеже в ночь на 15 июля, прогнозируется выпадение за несколько часов месячной нормы осадков. В городе создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности, сообщила с своем Telegram-канале пресс-служба администрации Воронежа.

"В ночь с 14 на 15 июля в Воронеже за короткий срок прогнозируется выпадение месячной нормы осадков. <...> Уровень воды по городу будет значительно выше, чем раньше при залповых ливнях <...> В Воронеже создан оперативный штаб для координации работы в условиях неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, вечером 14 июля, ночью и утром 15 июля в регионе ожидается опасное метеорологическое явление: местами очень сильный дождь, гроза, усиление ветра до 18-23 м/с. По данным мэрии, по распоряжению главы города Вадима Кстенина создан оперативный штаб, все ответственные муниципальные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова сообщила ТАСС, что в регионе с вечера пятницы начнет из-за прохождения активного циклона в течение 12 часов ожидается выпадение 50-70 мм осадков, что вдвое-втрое перекроет декадную норму июля. По ее словам, в Воронежской области норма для второй декады июля составляет 21 мм осадков, при этом в Воронеже ожидается выпадение 50 мм, а в пригороде - до 70 мм. По данным синоптиков, в регионе дожди прекратятся 16 июля после обеда.