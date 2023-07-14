14 июля, 09:01

Казачий командир сообщил о переводе Луганской и Алчевской епархии в прямое подчинение РПЦ

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, "многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Луганская и Алчевская епархия принята в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви, следует из обращения командира казачьего полка Владимира Полуполтинных, опубликованного в пятницу в Telegram-канале подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"Я рад сообщить вам, что многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны Святейшим [Патриархом Московским и всея Руси Кириллом]. Луганская и Алчевская епархия, как и Ровеньковская, зарегистрированы в составе Русской православной церкви", - говорится в обращении.

Эту информацию подтвердил ТАСС источник в Русской православной церкви. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация