Казачий командир сообщил о переводе Луганской и Алчевской епархии в прямое подчинение РПЦ

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, "многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Луганская и Алчевская епархия принята в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви, следует из обращения командира казачьего полка Владимира Полуполтинных, опубликованного в пятницу в Telegram-канале подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"Я рад сообщить вам, что многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны Святейшим [Патриархом Московским и всея Руси Кириллом]. Луганская и Алчевская епархия, как и Ровеньковская, зарегистрированы в составе Русской православной церкви", - говорится в обращении.

Эту информацию подтвердил ТАСС источник в Русской православной церкви.