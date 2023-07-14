В ЖК на Мосфильмовской улице появятся детская площадка со смотровой и водоем с амфитеатром

Основным элементом благоустройства станет внутренний двор-патио, где расположится двухуровневая детская площадка со смотровой

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Водоем с амфитеатром, детская площадка со смотровой и пространства для занятия йогой появятся в рамках благоустройства жилого комплекса на Мосфильмовской улице. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках благоустройства во дворе появятся полноценный сквер, многофункциональная детская площадка и камерный природный амфитеатр с небольшим водоемом, выполненный в японском стиле", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра добавил, что основным элементом благоустройства станет внутренний двор-патио, где расположится двухуровневая детская площадка со смотровой и необычным природным рельефом, а вокруг нее будет разбит сквер с аллеями, скамейками и ландшафтной подсветкой.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, смотровая площадка будет выполнена в виде парящего моста со стеклянными перилами, с нее можно будет увидеть весь двор. Под парящим мостом будут закреплены качели и горки, а вокруг будут устроены пешеходные дорожки и галечные косы. "Площадь двора составит 0,35 га. Одной из его особенностей станет то, что каждый уголок будет обращается к одному из пяти чувств: зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Это будет сделано за счет использования 11 различных материалов и 18 видов растений, а также ярких элементов дизайна", - сказала Пятова.

Также в рамках благоустройства появится общественная терраса с площадками для отдыха и занятий йогой, навесами от солнца и дождя, локальным озеленением и декоративной подсветкой. На одном из корпусов будет создана эксплуатируемая кровля с видом на Воробьевы горы и башни Москва-Сити.

Жилой комплекс Stories от девелопера October Group строится в Раменках на Мосфильмовской улице (Западный административный округ). Он включает в себя два корпуса - 29-этажный Stories Tower и 11-этажный Terrace House. Они будут рассчитаны на 440 квартир. Общая площадь комплекса составит 38,9 тыс. кв. м. Застройщик планирует ввести комплекс в эксплуатацию в 2026 году. Первые два этажа комплекса будут отданы под коммерческие помещения, в которых разместятся кафе, магазины, аптека, детский клуб. В них будут созданы около 100 новых рабочих мест. Помимо этого, в составе проекта появится офисно-административный комплекс с коворкингом, рассчитанный на 200 рабочих мест. Большая часть коммерческой и общественной инфраструктуры жилого комплекса будет доступна всем горожанам.