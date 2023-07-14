На станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро Москвы началась обкатка эскалаторов

Вход на стацию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обкатка эскалаторов началась на строящейся станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии метро. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Три эскалатора длиной 14,7 м соединяют платформенный участок станции "Аэропорт Внуково" с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Он уточнил, что вход на стацию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал международного аэропорта Внуково.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как был полностью завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. Сейчас на электрические щиты строящейся станции подано постоянное напряжение.

По словам Кравцова, на станции продолжается установка инженерных систем - силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также ведется архитектурная отделка технической и пассажирской зон, обратная засыпка котлована станции.

Глава холдинга добавил, что архитектурный облик станции "Аэропорт Внуково" посвящен авиастроению - работе конструкторского бюро А. Н. Туполева. В начале платформы станции около эскалаторного хода будет размещен один из главных художественных элементов - композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей", которая будет выполнена в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.