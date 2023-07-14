Источник сообщил, что Татьяна Васильева находится дома

Собеседник агентства рассказал, что актриса была в больнице, но ее не госпитализировали

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса театра и кино Татьяна Васильева была в больнице, но ее не госпитализировали, с ней все нормально. Артистка находится дома, сообщил в пятницу ТАСС источник, близкий к ее окружению.

Ранее в Telegram-канале Mash написали, что Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести.

"Она была в больнице, но сейчас она уже дома, все нормально", - сказал собеседник агентства.

Васильева окончила Школу-студию МХАТ в 1969 году. С 1969 по 1983 год актриса служила в Московском академическом театре сатиры, с 1983 по 1992 год - в Московском академическом театре им. Вл.Маяковского. С 1996 года по сегодняшний день Васильева является актрисой Московского театра "Школа современной пьесы".

В общей сложности Васильева снялась более чем в 90 фильмах и сериалах, дебютировав в кино в роли учительницы Веры Овсянниковой в фильме "Всмотритесь в это лицо". Также среди ее киноработ - Энни в музыкальном телефильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), Доротея в музыкальной ленте "Дуэнья" (1978), психолог Сусанна в комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), Елена Орехова в драме "Увидеть Париж и умереть" (1992), психотерапевт в триллере "Пилигрим" (2018).