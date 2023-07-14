В Национальном музее Дагестана представили архив военных лет собкора ТАСС Путерброт

Среди принятых в архив вещей фронтовые письма, фотографии, брошюры, наградные листы о присвоении звания Героя Советского Союза

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Архив военных лет советской журналистки, писательницы, корреспондента ТАСС в Дагестане (1944-1971 годы) Александры Путерброт представили в Национальном музее Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Дагестана.

"В Национальный музей Дагестана поступил архив военных лет советского журналиста, писателя, корреспондента ТАСС в Дагестане (1944-1971 годы) Александры Путерброт. Она долгое время занималась сбором документов о дагестанцах - участниках Великой Отечественной войны, автор сборника "Боевая слава Дагестана", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, архив принят в количестве 172 единицы, из которых 132 предмета вошли в основной фонд, 40 - пополнили коллекцию научно-вспомогательного фонда. Это фронтовые письма, фотографии, брошюры, наградные листы о присвоении звания Героя Советского Союза. Все документы оцифрованы и будут внесены в Музейный фонд России.

"В настоящее время материалы демонстрируются на витрине и тач-панели в Музее боевой славы имени В. Макаровой. Здесь же [в Дагестане] готовится отдельная тематическая экспозиция, посвященная 80-летию Битвы за Кавказ. Основу выставки представят материалы из фондов Музея Победы (г. Москва), Музея боевой славы имени В. Макаровой, архива Александры Путерброт", - добавили в ведомстве.