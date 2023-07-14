После ЧС на Каховской ГЭС часть Запорожья будет снабжаться водой из подземных источников

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поручил провести ревизию скважин, анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Несколько районов Запорожской области, которые испытывают сложности с водоснабжением после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, будут получать воду из подземных источников. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Администрация Запорожской области создала при министерстве АПК рабочую группу по вопросу обеспечения водой населенных пунктов Акимовского, Мелитопольского, Приазовского, Приморского районов и города Бердянска, где до сих пор сложная ситуация с водоснабжением. В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что поручил провести ревизию скважин, анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения. "Что касается Бердянска, подпитка будет рассматриваться с учетом собственных источников и полученных трех новых источников на Луначарском месторождении и строительства водовода протяженностью 15 км для подачи 20 000 кубометров воды в сутки", - добавил он.

Как сообщил ТАСС представитель министерства АПК региона, нехватка воды в некоторых районах Запорожской области непосредственно связана с разрушением Каховской ГЭС и снижением уровня воды.