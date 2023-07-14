14 июля, 09:34

После ЧС на Каховской ГЭС часть Запорожья будет снабжаться водой из подземных источников

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поручил провести ревизию скважин, анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Несколько районов Запорожской области, которые испытывают сложности с водоснабжением после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, будут получать воду из подземных источников. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Администрация Запорожской области создала при министерстве АПК рабочую группу по вопросу обеспечения водой населенных пунктов Акимовского, Мелитопольского, Приазовского, Приморского районов и города Бердянска, где до сих пор сложная ситуация с водоснабжением. В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что поручил провести ревизию скважин, анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения. "Что касается Бердянска, подпитка будет рассматриваться с учетом собственных источников и полученных трех новых источников на Луначарском месторождении и строительства водовода протяженностью 15 км для подачи 20 000 кубометров воды в сутки", - добавил он.

Как сообщил ТАСС представитель министерства АПК региона, нехватка воды в некоторых районах Запорожской области непосредственно связана с разрушением Каховской ГЭС и снижением уровня воды. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
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