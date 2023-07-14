Экоактивисты приклеились руками к бизнес-джету в аэропорту Испании и нарушили его работу

Участники акции были задержаны гражданской гвардией

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Несколько экологических активистов устроили в пятницу акцию в аэропорту острова Ивиса (автономное сообщество Балеарские острова), из-за чего пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила организация Futuro Vegetal в Twitter.

По ее версии, "этим утром три члена [организации] попали на полосу аэропорта Ивисы, облили краской частный самолет и приклеились к нему, вынудив закрыть полосу на несколько часов". Как считают в Futuro Vegetal, власти должны "действовать так, как будто лимит повышения температуры, установленный Парижским соглашением, уже превышен". "Ни у одной политической партии нет пакета решительных мер по смягчению климатического кризиса", - добавили в организации.

Участники акции были задержаны гражданской гвардией.

Ранее активисты из Futuro Vegetal уже устраивали разные акции в Испании. В частности, в ноябре 2022 года двое молодых людей приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.