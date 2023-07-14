Верховная рада проголосовала за перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

За законопроект проголосовал 241 депутат при 226 необходимых

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о переносе государственных праздников, в соответствии с которым Рождество в стране будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовал 241 депутат при 226 необходимых.

Помимо Рождества, в рамках законопроекта переносится празднование Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитника Украины с 14 на 1 октября. Закон будет подписан до 28 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. В пояснительной записке к документу утверждается, что "украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января", тогда как большинство христиан мира празднуют его 25 декабря.

Раскольническая Православная церковь Украины 24 мая на Архиерейском соборе утвердила переход на новый церковный календарь, это в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.