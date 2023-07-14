Путин поздравил народного художника России Андрияку с 65-летием

Президент назвал Сергея Андрияку настоящим мастером

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что многие годы талант художника дарит людям радость от встречи с высоким искусством, служит воспитанию и профессиональному становлению одаренной молодежи.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В 1976 году он завершил обучение в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (МГХИ; ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств). В 1982 году окончил факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова (учился по специальности "станковая живопись" в мастерской профессора Виктора Цыплакова). Дипломная работа - историческая картина "На поле Куликовом. Вечная память".