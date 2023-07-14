В Туапсинском районе заявили, что питьевая вода соответствует нормам

В районе составляют списки жителей, попавших в зону подтопления, для того, чтобы провести вакцинацию от болезней, возникновение которых характерно при подобных ЧС

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора произвели заборы проб питьевой воды в Туапсинском районе, где произошли подтопления и были повреждены системы водоснабжения, пробы соответствуют нормам. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района в пятницу.

"Исследованы 36 проб воды, взятые на всех действующих водозаборных сооружениях, в том числе из распределительных сетей, из установленных в селах и поселках автоцистерн. Все соответствовали нормативным требованиям. Пробы питьевой воды также берут в детских здравницах, санаториях и пансионатах, в детских садах, в больнице поселка Новомихайловского, в пунктах временного размещения людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в районе составляют списки жителей, попавших в зону подтопления, для того, чтобы провести вакцинацию от болезней, возникновение которых характерно при подобных ЧС.

С вечера вторника в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Были подтоплены райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды четыре человека погибли, двое пропали без вести.