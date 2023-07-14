Радикальные экоактивисты заблокировали движение в девяти городах Германии

По данным Tagesschau, всего запланировали 36 сидячих блокад в 26 городах страны

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation начали в пятницу утром проводить новые акции протеста по всей стране, что привело к нарушению транспортного движения минимум в девяти городах Германии. Об этом сообщил портал Tagesschau.

Уточняется, что на пятницу всего запланированы 36 сидячих блокад в 26 городах Германии. Таким образом активисты стремятся "выразить протест против нарушений закона о защите климата", которые якобы совершает правительство ФРГ.

По состоянию на утро пятницы акции начались уже в девяти городах Федеративной Республики. Так, в Берлине несколько человек приклеили себя к асфальту на кольцевой развязке вокруг Колонны Победы, в результате чего было перекрыто движение в направлении Бранденбургских ворот. Как следует из кадров, которые опубликовал портал, некоторые активисты надели маски, имитирующие лица канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека, а также держали в руках плакаты со словами "Мы нарушаем закон". По данным полиции, участники движения также парализовали транспортное сообщение на перекрестке недалеко от здания Бундестага (парламента ФРГ). Как сообщили представители Letzte Generation в соцсетях, акции в столице проходят в том числе на территории центрального вокзала.

В Дрездене экоактивисты, переодетые политиками, заблокировали съезд с автомагистрали в крупнейший торговый центр Elbepark. В Лейпциге они устроили акцию на улице с оживленным движением, что привело к возникновению крупных пробок на дорогах. Согласно информации портала, протесты проходят также в Мюнхене, Брауншвейге, Фрайбурге, Ульме, Нюрнберге и Потсдаме.

Экорадикалы блокировали в четверг взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к серьезному нарушению авиасообщения в этих воздушных гаванях.

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отметила, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны".