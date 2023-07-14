В Сочи владельцам снесенных дождевым потоком автомобилей выплатят компенсации

Сумма единовременной компенсации составит 100 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Компенсацию в 100 тыс. рублей выплатят социально нуждающимся категориям жителей, чьи автомобили снесло дождевым потоком в ночь с 8 на 9 июля в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщается на сайте администрации города в пятницу.

"По поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского продолжаем оказывать необходимую помощь жителям. Для социально незащищенных категорий граждан предусмотрели помимо обязательных выплат по частичной или полной утере имущества дополнительно компенсации за пострадавшие от стихии автомобили в Хостинском районе, где действует режим ЧС", - приводит пресс-служба слова заместителя главы города Сочи Галины Москалевой.

Уточняется, что сумма единовременной компенсации в связи с инцидентом с автомобилями составит 100 тыс. рублей, она будет распространяться на владельцев машин, которые снесло дождевым потоком в Хостинском районе Сочи на улице Ручей Видный в ночь с 8 на 9 июля 2023 года.

По данным властей Сочи, единовременные компенсации будут осуществляться за счет внебюджетных средств благотворительного фонда. На них смогут претендовать следующие жители: малообеспеченные семьи, семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории "трудная жизненная ситуация", граждане, имеющие инвалидность.

В ночь с 8 на 9 июля во время подтоплений из-за залповых осадков дождевым потоком в Хостинском районе Сочи снесло порядка 10 машин, никто не пострадал.